Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Olimpiyat kotası aldı!

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Çağla Baş, 610.9 puanla 4. sırada, Suzan Çevik ise 607.8 puanla 5. sırada yer alarak final müsabakasına yükseldi.



Milli sporculardan Çağla Baş, final müsabakasını 607.8 puanla 4. sırada tamamlarken 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota kazandı.



Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Suzan Çevik ise müsabakayı 5. sırada tamamladı.



Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler (P1) SH 1 kategorisinde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş ise 562 puanla 4. sırada yer alarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.



Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Murat Oğuz ise 546 puanla 18. sırada, Cevat Karagöl ise 545 puanla 19. sırada yer aldı.



Finalde yarışan milli sporcu Taha Yasin Küsmüş de attığı 189.5 puanla müsabakayı 4. sırada tamamladı.



