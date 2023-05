Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024'te tarihi başarı almak için hazırlanıyor

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya alarak bireyselde iki şampiyonluk yaşayan ilk okçu olmak için hazırlandığını söyledi.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bireysel klasik yay kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getiren Mete Gazoz, çalışmaları, bireysel hedefi ve Türk okçuluğuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Olimpiyat şampiyonu olmasının ardından rakiplerinin kendisine karşı daha motive olduğunu aktaran 24 yaşındaki milli sporcu, "Olimpiyat sonrası çok güzel geçiyor. Türk halkı her zaman bana karşı olan desteklerini sürdürdü. Saha dışında her şey çok güzel ama saha içinde herkes beni geçmeye çalışıyor. Bu durum diğer yıllara göre işleri zorlaştırıyor ama üstesinden geliyorum." dedi.



Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireyselde iki altın madalya kazanan okçu olmadığını ve bunu değiştirmek istediğini anlatarak, "Paris Olimpiyat Oyunları'nda hedefim altın madalya kazanmak. Okçuluk branşında daha önce ferdi olarak 2 olimpiyat altını kazanan sporcu yok. Bu Paris'e kadar devam edecek. Paris'ten sonra kimse, 'Olimpiyatta iki altın madalya alabilen sporcu yok.' diyemeyecek." şeklinde konuştu.



"Herkes beni yenmeye çalışıyor"



Mete, olimpiyat şampiyonu olmasının üzerinde baskı kurmadığını ancak rakiplerinin kendisini yenmek için ekstra çaba harcadığını söyledi.



Uluslararası rakiplerine karşı ciddi bir psikolojik üstünlüğü olduğundan bahseden milli okçu, şunları kaydetti:



"Üzerimde bir baskı yok ama bütün yarışmalar istediğimiz gibi geçmeyebiliyor. Bazen teknik değişiklikler oluyor, bazen de hava şartları uygun olmuyor. O zamanlarda bile doğru bir şekilde yenilmeyi başardığım için rakiplerim bana karşı herhangi bir avantaj sağlayamıyor. Ancak herkes beni yenmeye çalışıyor. Bu benim için bir artı. Çünkü rakiplerim benimle maça 1-0 geride başlıyor. Ancak kaybettiklerinde de bahaneleri hazır. 'Nasıl olsa olimpiyat şampiyonuna yenildim.' diyorlar. Bu bazen sıkıntı oluşturabiliyor. O zaman da rakibin rahatlığını bozup baskı altına almak gerek. Bunu da yapabiliyorum."



"Asıl amacımız takım halinde kota alabilmek"



Mete Gazoz, olimpiyatlara takım halinde kota almak istediklerini dile getirdi.



Gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara hazırlandığını vurgulayan Mete, "Olimpiyat hazırlıklarımız iyi gidiyor. Önümüzde Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda kota alma şansımız var. Bu sene ilk kez takım kotası dünya sıralamasına göre verilecek. Bulunduğumuz konum şu anda çok iyi. Her Dünya Kupası'nda bir öncekinden daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu da bizim dünya sıralamasında yükselmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Milli takımın genç ama güçlü sporculardan kurulu olduğunu belirten Mete Gazoz, "Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımız güzel geçiyor. Şampiyonanın yapılacağı Berlin'deki sahada daha önce 3 Dünya Kupası düzenlendi. Bu organizasyonların 2'sinde şampiyon oldum. Bildiğim ve sevdiğim bir saha. İlk amacımız Avrupa Oyunları'nda kota alabilmek ama asıl amacımız Dünya Şampiyonası'nda takım halinde kota alabilmek. Bunu yapmamamız için şu anda önümüzde hiçbir engel yok. Bu sezon çok güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Mete, Tokyo 2020'de Yasemin Ecem Anagöz ile küçük farkla kaybettikleri karışık çiftler madalyasını Paris'te elde etmek istediklerini belirterek, "Çiftlerde madalyayı kaçırmak bizi çok üzdü. Takımda madalya almak her zaman çok farklı bir his. Çok fazla üzüldük, hayal kırıklığına uğradık ama hemen sonrasındaki bireysel yarışmalarda üstesinden geldik. 'Paris'te bunu telafi edeceğiz.' demek istemiyorum. Çünkü yaptığımız kötü bir şey yok. Paris'te olmamız gereken yerde olacağız." şeklinde konuştu.



"Şu anda dünyada en iyi takımlar arasında ilk üçteyiz"



Olimpiyat şampiyonu milli okçu, Türkiye'nin dünya çapında en iyi 3 takımdan biri olduğunu söyledi.



Milli takımda bir aile ortamı yakaladıklarını dile getiren Mete, sözlerini şöyle tamamladı:



"Milli takımımızda hiçbir zaman birbirimizi geçme hedefimiz olmadı. Biz bir takımdan ziyade aile olarak yaşıyoruz. Birisinin aldığı başarıya kendimiz almış gibi seviniyoruz. Takımımızın yaşı çok küçük. En büyükleri benim ve 24 yaşımdayım. Geçen hafta Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda klasik yay karışık takımda bronz madalya aldık. Takım arkadaşım (Fatma Maraşlı) henüz 19 yaşında ve ilk kez bir Dünya Kupası'na katıldı. Mükemmel bir turnuva geçirdik. 2024 veya 2028 olimpiyatları için çok güzel ilerleyen bir Türk okçuluğu var. Şu anda dünyada en iyi takımlar arasında ilk 3'teyiz."