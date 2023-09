Milli motosikletçiler Portekiz ve Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası için Portekiz'de, Deniz Öncü ise Dünya Moto3 Şampiyonası için Japonya'da piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayak yarışları, 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Algarve Pisti'nde koşulacak şampiyonada Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 30 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da hafta sonunun ilk yarışına çıkacak, 1 Ekim Pazar günü de TSİ 13.00'te superpole yarışında, aynı gün TSİ 16.00'da da haftanın ikinci yarışında mücadele edecek.



Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Portekiz'de gaza basacak



Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında hafta sonu Portekiz'de Algarve Pisti'nde yarışacak.



Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımı, sakatlıktan kurtulan Can Öncü de Puccetti Kawasaki takımıyla yarın serbest antrenmanlarda, 30 Eylül Cumartesi günü de TSİ 17.15'te hafta sonunun ilk yarışında mücadele edecek.



Milli motosikletçiler, supersportta 1 Ekim Pazar günü TSİ 14.30'da hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.



Deniz Öncü ise Japonya'da piste çıkacak



Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Deniz Öncü ise hafta sonu Japonya'da podyum hedefiyle hız yapacak.



Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağı, Japonya Grand Prix'si 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Motegi Pisti'nde gerçekleştirilecek.



Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonluk mücadelesi veren Deniz Öncü, Japonya'da yarın serbest antrenmanlara çıkacak.



Deniz Öncü, 30 Eylül Cumartesi günü ise sıralama yarışında, 1 Ekim Pazar günü de TSİ 06.00'da ana yarışta en iyi zamanı yapmaya çalışacak.