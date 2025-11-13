13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
1-037'
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
0-036'
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
1-038'
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-038'
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-037'
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Milli masa tenisi oyuncuları, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 madalya kazandı!

Türkiye masa tenisinde oyunları, ikişer altın, gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

calendar 13 Kasım 2025 22:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli masa tenisi sporcuları, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Boulevard SEF Arena'da oynanan masa tenisi müsabakalarında karışık çiftlerde Sibel Altınkaya-İbrahim Gündüz ikilisiyle, çift erkeklerde de İbrahim Gündüz-Abdullah Talha Yiğenler ikilisiyle altın madalya kazandı.

Türkiye, çift kadınlarda ise Özge Yılmaz-Ece Haraç ekibiyle gümüş madalya kazandı. Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz ve Ece Haraç'tan oluşan kadınlar takımı da gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.


Oyunlarda masa tenisinde tek kadınlarda Sibel Altınkaya bronz madalya kazandı. Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz ve Tugay Yılmaz'dan kurulu erkekler takımı da bronz madalya aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
