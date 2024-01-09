Milli karateci Kızılaslan, Yunanistan'da dünyanın en prestijli şampiyonasına katılacak

Diyarbakırlı Türkiye ve Balkan Şampiyonu milli karateci Sena Kızılaslan, Yunanistan'da 10- 14 Ocak'ta yapılacak olan dünyanın en prestijli ve iyi sporcularının katılacağı Karate 1 Series A Karate Şampiyonası'na katılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Milli karateci Kızılaslan, Yunanistan'da dünyanın en prestijli şampiyonasına katılacak
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09 Ocak 2024 15:03
Diyarbakırlı Türkiye ve Balkan Şampiyonu milli karateci Sena Kızılaslan, Yunanistan'da 10- 14 Ocak'ta yapılacak olan dünyanın en prestijli ve iyi sporcularının katılacağı Karate 1 Series A Karate Şampiyonası'nda ter dökecek.

Yunanistan'ın Başkenti Atina'da  10-14 Ocak'ta düzenlenecek olan ve Karate 1 Series A Karate Şampiyonası'na Türkiye Karate Milli Takım adına Diyarbakırlı Sena Kızılaslan mücadele edecek. Türkiye ve Balkan Şampiyonu olan milli karateci Kızılaslan, hedefinin Türkiye ve Diyarbakır'ı gururlandıracak başarıya imza atmak istediği belirterek, "Karate Milli Takımı eski Teknik Direktörü ve Ankara Karate il Temsilcisi Baş Antrenörü olan Cengiz Çınar'a, Türkiye Karate Milli Takım Teknik Kurulu'na bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanması için verdikleri destek için teşekkür ederim. Hedefim en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü'nün Milli karate sporcusu olan Sena Kızılaslan'a başarılarından dolayı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor Kulübü de destek verdiğini açıkladı. 
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