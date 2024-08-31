Milli judocu Sinem Oruç, dünya yıldızlar 3'üncüsü oldu

Sinem Oruç, Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Sinem Oruç, dünya yıldızlar 3'üncüsü oldu
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31 Ağustos 2024 16:36
Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Sinem Oruç, kadınlar 63 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Sinem, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyonda 3'üncülük maçına çıktı.

Sinem, İspanyol Lucia Carpio Fernandez'i mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.

 
 
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