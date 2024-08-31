Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Sinem Oruç, kadınlar 63 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Sinem, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyonda 3'üncülük maçına çıktı.
Sinem, İspanyol Lucia Carpio Fernandez'i mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Sinem, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyonda 3'üncülük maçına çıktı.
Sinem, İspanyol Lucia Carpio Fernandez'i mağlup ederek bronz madalyaya uzandı.
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