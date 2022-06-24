Milli haltercilerden 40 günde 64 madalya

Halter Milli Takımları, Büyükler Avrupa, Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 40 günde 18'i altın 64 madalya kazanarak dünya halter camiasında dikkatleri üzerine çekti.



Ay-yıldızlı halterciler Arnavutluk'ta 28 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 37 ülke arasında topladığı 690 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalya elde ederken, organizasyonda Ukrayna ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.



Tiran'da Kadın milli takım sporcuları 17 madalya, erkekler ise 6 madalya kazandı. Avrupa'da milli halterciler 6 altın, 10 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya elde etti. Milli takım ayrıca takım halinde birinci olduğu için altın madalya kazanarak organizasyonu 24 madalya ile tamamladı.



Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular şöyle:



"Şaziye Erdoğan (45 kilo) 3 altın, Muhammed Furkan Özbek (73 kilo) 2 altın, 1 bronz, Nuray Güngör (64 kilo) 1 altın, 2 gümüş, Cansu Bektaş (45 kilo) 2 gümüş, Dilara Narin (81 kilo) 1 gümüş, 1 bronz, Berfin Altun (64 kilo) 1 gümüş, Yusuf Fehmi Genç (67 kilo) 1 gümüş, Dilara Uçan (76 kilo) 2 bronz, Aysel Özkan (71 kilo) 1 bronz, Ferdi Hardal (61 kilo) 1 bronz, Onur Demirci (102 kilo) 1 bronz, Melike Günal (+87 kilo) 3 gümüş."



Dünya Gençler Şampiyonası'nda 6'sı altın 17 madalya



Yunanistan'da 2-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Türkiye organizasyonda erkeklerde 604 puan ile dünya birincisi olup takım halinde altın madalya almayı başardı. Kadınlarda ise 515 puan ile dünya ikinciliği elde ederek takım halinde gümüş madalya kazandı.



Genç milli halterciler şampiyonada 5 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. Milliler takım halinde ise bir altın ve bir gümüş madalya elde ederek toplam 17 madalya ile yurda döndü.



Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular:



"Dilara Narin (81 kilo) 2 altın, 1 gümüş, Onur Demirci (109 kilo) 1 gümüş, Sara Yenigün (87 kilo) 1 bronz, Dilara Uçan (76 kilo) 2 bronz, Hakan Kurnaz (81 kilo) 2 altın, Aysel Özkan (71 kilo) 1 bronz, Yusuf Fehmi Genç (67 kilo) 1 altın, 1 bronz, 1 gümüş, Mustafa Erdoğan (55 kilo) 2 bronz."



Meksika'da 11-18 Haziran tarihlerinde 39 ülkeden 289 sporcunun katılıyla gerçekleşen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda ise milli halterciler 5 altın, 11 gümüş , 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı.



Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında madalya kazanan halterciler:



"Engin Kara (61 kilo) 2 altın, 1 gümüş, Büşra Çan Kop (81 kilo) 2 altın, 1 gümüş, Mustafa Eliş (61 kilo) 1 altın, 1 gümüş, Fatmagül Çevik (+81 kilo) 3 gümüş, Alaaddin Sayın (67 kilo) 2 gümüş, 1 bronz, Burcu İlden (71 kilo) 1 gümüş, 1 bronz, Halil İbrahim Akbulut (67 kilo) 1 gümüş, Yaşar Karaca (73 kilo) 1 gümüş, Sami Baki Kıymet (102 kilo) 2 bronz, Tuana Süren (+81 kilo) 2 bronz, Bahar Kırat (49 kilo) 1 bronz."



Başkan Ünlü: "Halter branşımız yaza çok iyi başladı"



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Arnavutluk'ta Avrupa Şampiyonasında, Yunanistan'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda ve son olarak Meksika'da Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda, kısa bir sürede 3 kulvarda haltercilerimiz 18'i altın 64 madalya kazandı. Hepsini kutluyorum." diye konuştu.



Göreve geldikten sonra kısa süre içerisinde bütün kurullarımızla neler yapabilecekleri üzerinde hızlıca karar verip, yeni bir bakış açısıyla halterin önünü açtıklarını vurgulayan Ünlü, şu ifadeleri kullandı:



"Bu çocuklar altın gibi çocuklar. Hepsi pırıl pırıl, devletimizin verdikleri emekleri, hocalarının, federasyonumuzun verdiği emekleri zayi etmediler. Halterde çok daha güzel günler için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halter branşımız yaza çok iyi başladı, İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları'nda ve bütün şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı okutmanın gayreti içerisinde olacağız."





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