Milli güreşçi Ali Cengiz'den gümüş madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli güreşçi Ali Cengiz'den gümüş madalya
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13 Şubat 2024 22:12
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilonun finalinde Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov'la karşılaştı.

Rakibine 4-1 yenilen 27 yaşındaki Ali Cengiz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Belaruslu Kiryl Maskevich ve Ukraynalı Zhan Beleniuk elde etti.

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