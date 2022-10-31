Milli cimnastikçilerin sıralaması belli oldu

İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın genel tasnif elemelerinde milli sporculardan Bengisu Yıldız 66'ncı, Sevgi Kayışoğlu 71'inci sırada yer aldı.
Liverpool kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız ve Sevgi Kayışoğlu, genel tasnif elemelerinde serilerini sundu.
Organizasyonda, 47.665 puan alan Bengisu Yıldız 66'ncı, 47.399 puan elde eden Sevgi Kayışoğlu 71'inci oldu.
Milli cimnastikçiler, bu sonuçlarla genel tasnif finallerine katılım hakkı elde edemedi.
Liverpool kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler Bengisu Yıldız ve Sevgi Kayışoğlu, genel tasnif elemelerinde serilerini sundu.
Organizasyonda, 47.665 puan alan Bengisu Yıldız 66'ncı, 47.399 puan elde eden Sevgi Kayışoğlu 71'inci oldu.
Milli cimnastikçiler, bu sonuçlarla genel tasnif finallerine katılım hakkı elde edemedi.
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