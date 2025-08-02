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Milli boksörün hedefi Dünya Şampiyonası!

World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek olan milli boksör Sultan Osmanlı, altın madalyayı kazanmak istiyor.

calendar 02 Ağustos 2025 15:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksörün hedefi Dünya Şampiyonası!
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Milli boksör Sultan Osmanlı, World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Kazakistan'da doğup büyüyen, 14 yaşında Türkiye'ye gelen milli boksör Sultan, 18 yaşından itibaren A Milli Boks Takımı için ter döküyor.

Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa ikinciliği bulanan 21 yaşındaki Sultan, eylül ayında Liverpool'da gerçekleştirilecek Dünya Boks Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.


Sultan, yumruklarını kürsünün en üst basamağına çıkmak için sallıyor.

"Olimpiyat için çalışıyorum"

Milli boksör Sultan Osmanlı, AA muhabirine, 75 kiloda ringe çıktığını söyledi.

Turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmekten onur ve gurur duyduğunu dile getiren Sultan, "Bu yıl birçok turnuvaya katıldık. Hazırlık kampları, hazırlık maçları yapıyoruz. Bu sporu yapıp da olimpiyata gitmeyi istemeyen bir sporcu yoktur. Herkesin hedefi olimpiyattır, ben de olimpiyat için çalışıyorum." dedi.

World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Sultan, "Bu yıldan en büyük beklediğimiz Dünya Şampiyonası. Hedefim en iyi şekilde ülkemi temsil etmek. Bütün takım Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Herkes kendini daha iyi göstermeye çalışarak şampiyonaya hazırlanıyor. Kamp ortamı gerçekten çok güzel. Uzun süredir böyle bir kalabalıkla kamp yapmadık. Takım ruhumuz çok güçlü olarak hazırlandık. Bence çok güzel bir takım ruhu var." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istediğini vurgulayan Sultan, organizasyonun düzenleneceği tarihe kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydetti.

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