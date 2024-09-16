Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da dünya şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2024 00:15
Milli bilardocu Seymen Özbaş, Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Blois kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Finalde Güney Koreli rakibi Yeongyun Jo'yu 35-28 yenen Seymen Özbaş, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery