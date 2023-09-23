Milli bilardocu Barış Cin, bronz madalya kazandı

3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası'nda Milli bilardocu Barış Cin, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardocu Barış Cin, bronz madalya kazandı
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23 Eylül 2023 19:33
3 Bant Bilardo Artistik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Cin, bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon devam ediyor.

Milli bilardocu Barış Cin, oynanan yarı final maçında Fransız Kevin Tran ile karşılaştı. Rakibine 200-180 skorla yenilen Barış Cin, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

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