Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten: 'Sezon herkes için zordu'

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon BOTAŞ forması giyen milli oyuncu Bahar Çağlar Ökten, geride kalan sezon için açıklamalarda bulundu.



Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı herkesin çok etkilendiğine dikkati çekerek, "Pandemiden dolayı geçen sezonun durdurulmasından sonra büyük bir ara oldu. Bu süreçte tekrar kondisyon kazanmak, istenilen performansı sergilemek her sporcu için zor oldu. Sadece benim için değil, herkes için zordu." dedi.



Spor organizasyonlarının en güzel tarafının seyircili olduğunu belirten Bahar, "Basketbolun en güzel yanı seyirci. Bu sezon seyircisiz oynadığımız için buruk kaldık. Seyirciyle maçlar daha zevkli. Onların itici güç olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Pandemiden dolayı sezona kaygılı başladıklarını kaydeden Bahar, "Kovid-19'dan dolayı kendimizi korumamız lazımdı. 'Olacak mıyız, olmayacak mıyız' düşüncesi endişeye neden oluyordu. Kovid anlamında kötü süreçti. Ama sahada kaygıları düşünmüyorsun, çıkıp mücadeleni veriyorsun." diye konuştu.



Bu sezonu play-off çeyrek finalinde tamamlayan BOTAŞ'ın performansını değerlendiren Bahar, şunları kaydetti:



"BOTAŞ güzel bir yatırım yaptı. Türk oyuncular ve bir yabancı oyuncuyla sezona başladık. Ne yazık ki Işıl ve Tilbe'nin sakatlığı hepimizi üzdü. Bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. BOTAŞ ailesi için güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. İki oyuncumuzun olmamasına rağmen ivme yakaladık. Talihsiz olaylar olmasaydı sezonu daha üst sıralarda bitirebilirdik."



Yeni sezon için hangi takımda oynayacağı ile ilgili Bahar, "Yeni sezon için önceliğim BOTAŞ, profesyonel hayatım boyunca her zaman ilk olarak oynadığım takımla görüştüm." değerlendirmesinde bulundu.



- "Milli takım forması giymenin gururu her zaman çok farklı"



FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda da yer alan Bahar, "Milli takım forması giymenin gururu her zaman çok farklı. Avrupa, dünya şampiyonası veya olimpiyatlar hepsinde tüylerim diken diken oluyor. İlk seçildiğimde nasıl heyecan duyuyorsam aynı şekilde devam ediyor." dedi.



Şampiyonadaki hedeflere değinen Bahar, "Adım adım gitmek lazım. Bir jenerasyon değişikliği var, eski kimyayı yakalamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda başarı gösteremedik. Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapacağız. Öncelikli hedef gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.



Şampiyona için Kovid-19'dan kendilerini yine korumak zorunda olduklarına dikkati çeken Bahar, "Sezonun son maçına kadar kendimizi koruduk ama sezon boyunca, tüm sporcu ve teknik ekiplerin yaşadığı riski bizde sezonun son maçından sonra tattık. Şu an bir tık daha rahatım, korumam var diye düşünüyorum. İnşallah antikorum iyidir." değerlendirmesinde bulundu.



- Bahar'ın Basketbol Atölyesi



Profesyonel kariyerinin yanında yeni sporcular yetiştirmek için Bahar'ın Basketbol Atölyesi'ni kuran Bahar, kendisini heyecanlandıran bir projenin içinde olduğunu dile getirdi.



Deneyimlerini genç sporculara aktarmak istediğini kaydeden Bahar, şunları söyledi:



"Projenin temel amacı paylaşım. Uzun zamandır profesyonel oynuyorum. Yaşadıklarımı, üzüntülerimi, iyi günlerimi, streslerimi genç arkadaşlarımızla paylaşmayı hedefledim. Amacımız eğitimleri canlı şekilde yapmaktı. İlkini çevrimiçi yaptık. Bu kadar katılım beklemiyordum. İnşallah pandemi bittiğinde ikincisini canlı yaparız."



- Olimpiyat üzüntüsü



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın olimpiyatlarda mücadele ettiğini hatırlatan Bahar, "Bu sene voleybol kadın milli takımımız olimpiyatlara gidiyor. Birçok alanda kadınlar önemli başarılar yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sene olimpiyatlarda yer alamamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Bahar, "Benim tek burukluğum olimpiyatlar. Keşke olimpiyatları görebilseydim. Son olimpiyatım olacaktı, bundan dolayı üzgünüm." diye konuştu.



- Geleceğe dair beklentileri



Geleceğe dair umutlarını paylaşan Bahar, "Pandeminin bitmesini diliyorum. 'Genciz daha rahat atlatabiliriz' diyoruz ama ailelerimizi çok düşünüyoruz. Çok dikkat ederek sezonu tamamladık. Umarım seyir zevkini artıran taraftarların önünde artık mücadele ederiz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Oradaki sistem nasıl olacak, bilemiyorum. Kovid inşallah en kısa sürede biter, maçlarımızı maçlarımızı sağlıklı şekilde oynarız." diyerek sözlerini tamamladı.