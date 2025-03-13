Milli atlet Sultan Haydar, 30 ay men cezası aldı

Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı için 30 ay men cezası aldı.

Haber; AA
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Milli atlet Sultan Haydar, 30 ay men cezası aldı
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13 Mart 2025 20:00
Milli atlet Sultan Haydar, doping testini kaçırdığı gerekçesiyle 30 ay spordan men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden yapılan açıklamada, Sultan Haydar'ın numune toplama işleminde "kaçınma, reddetme veya teslim etmeme" ihlali gerekçesiyle 2 yıl 6 ay men cezası aldığı belirtildi.

Cezanın 31 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 30 Temmuz 2026'ya kadar süreceği ifade edildi.

Uzun mesafe atleti Sultan Haydar'ın 31 Ocak 2024'ten itibaren elde ettiği derecelerin geçersiz sayılacağı da aktarıldı.

Milli sporcu, doping testini kaçırması sebebiyle 6 Haziran 2024'te geçici men cezası almış ve İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştı.

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