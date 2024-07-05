Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024'e kota aldı

Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.



Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.



Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.



Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.



Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şunlar:



Erkekler



100 metre: Kayhan Özer



400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello



20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz



Maraton: Kaan Kigen Özbilen



Yüksek atlama: Alperen Acet



Üç adım atlama: Necati Er



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Çekiç atma: Özkan Baltacı



Kadınlar



20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez



Yüksek atlama: Buse Savaşkan



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz



Gülle atma: Emel Dereli



Cirit atma: Eda Tuğsuz



Karışık



Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir





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