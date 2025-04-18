Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te şampiyon oldu

Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te düzenlenen trap karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te şampiyon oldu
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18 Nisan 2025 17:11
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde trap karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Al-Sulaibiya kentindeki organizasyonda, Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan trap karışık milli takımı, 142 puanla finale çıktı.

Altın madalya maçında Kuveyt'i mağlup eden milliler, şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan trap kadınlar kategorisinde, 24 sporcu arasında Rümeysa Pelin Kaya 4'üncü, Safiye Temizdemir ise 5. oldu.

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