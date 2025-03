Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, öğrencilerle bir araya geldi

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal, üniversite dekanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.Milli sporcular söyleşide hayat hikayelerini, deneyimlerini ve başarılarını aktardıktan sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde eden Yusuf Dikeç, mezun olduğu üniversitede bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Başarı için kendimi denek olarak kullandım. Burada anatomi ve beslenme gibi konularda elde ettiğim bilgileri kendi üzerimde denedim." diye konuştu.Ferdi müsabakalar ile takım yarışmalarındaki farklara ilişkin soruya Yusuf Dikeç, "Ferdi yarışmalarda hata yaptığımızda sonucu çok iyi olmayabiliyor. Ancak takım yarışmalarında böyle bir durumda ortağınıza güveniyorsanız o da sizi taşıyabiliyor. Ben kötü bir atış yaptığımda biliyorum ki ortağım toparlayacak. Gerçekten de öyle oluyor, İlayda ile birbirimizi tamamlayabiliyoruz. Takımda her zaman inandığın biriyle çıkmak bizim için avantaj." cevabını verdi.Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ise "Evde silahları nereye saklasalar ben onları arayıp buluyormuşum, en son satmak zorunda kalmışlar. Annem 'Evde asla silah istemiyorum' diye babamın üstünde baskı kurarak ne var ne yok her şeyi göndertmiş ama şu an evin içi silah ve mühimmat dolu. Atıcılık branşına 15 yaşında başladım ve 2018 yılında dünya şampiyonu oldum. Türkiye tarihinde ilk olarak bir kadın sporcu dünya şampiyonasında altın madalya aldı, çok şükür bu bana nasip oldu." ifadelerini kullandı.Erkek sporu olarak görülen atıcılıkta bir kadın olarak yer almasına ilişkin soruyu Şevval İlayda Tarhan, şöyle yanıtladı:"Ben branşa başladığım zaman ailemden ve yakınlarımdan 'Kızım tabanca ile ne işin var? Bu bir erkek sporu' gibi sözler söylenmişti. Ancak bu başarıların hepsini yapabileceğime inandığım için bir problem haline gelmedi. Çok şükür annem ve babam benim en büyük destekçilerimdi. Her zaman yanımdalardı. Erkekler yapabiliyorsa kadınlar da yapar diye düşündüm. Tabii fizyolojik olarak farklılıklarımız var ama ben kadınların birçok şeyi erkeklerden daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü erkeklerin hayata düz mantıkla baktığını kadınların ise daha detaycı olduğunu ve ince motor becerilerinde daha başarılı olduğunu biliyoruz. Atıcılık da bunlardan bir tanesi. Detayların daha çok düşünülmesi gerektiği yerlerde kadınlar daha iyi sonuçlar alabiliyor."Söyleşinin ardından milli sporcular, öğrencilerle fotoğraf çekildi ve imza verdi.