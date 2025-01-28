Milli artistik buz patenciler, Estonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli artistik buz patenciler, Estonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak
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28 Ocak 2025 14:05
Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek.

Başkent Tallin'deki Tondiraba Buz Pisti'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 35 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Alp Eren Özkan, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek.

Alp Eren, 30 Ocak Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 31 Ocak Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.

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