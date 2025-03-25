Milli artistik buz patenciler, Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Milli artistik buz patenciler, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Milli artistik buz patenciler, Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak
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25 Mart 2025 13:35
Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 26-30 Mart tarihlerinde ABD'de düzenlenecek.

Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek.

Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 28 Mart Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.

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