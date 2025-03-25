Milli artistik buz patenciler, Dünya Şampiyonası'nda piste çıkacak

Türkiye'den 3 sporcunun katılacağı Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, 26-30 Mart tarihlerinde ABD'de düzenlenecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek.
Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 28 Mart Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.
Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, 50 ülkeden 200'e yakın sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi, erkeklerde Burak Demirboğa, buz dansında ise Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti temsil edecek.
Burak, 27 Mart Perşembe günü kısa programda, Katarina ile Berk de 28 Mart Cuma günü ritim dansta piste çıkacak.