Milli aerobik cimnastikçiler, Çekya'da 9 madalya kazandı

Aerobik Cimnastik Milli Takımı, Çekya Açık'ta 9 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Milli aerobik cimnastikçiler, Çekya'da 9 madalya kazandı
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28 Nisan 2025 00:34
Aerobik Cimnastik Milli Takımı, Çekya Açık'ta 9 madalya kazandı.   Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 7'si altın, 2'si gümüş 9 madalya kazandı.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:

- Altın:

Ayşe Begüm Onbaşı (18+ yaş tek kadınlar), İsmail Yağız Altıparmak (18+ yaş tek erkekler), Ömür Günay-Göktürk Balcı-Okay Arsan (18+ yaş trio), Ekin Çınar (12-14 yaş), Furkan Saylan-Duru Günen (12-14 yaş çift), Furkan Saylan-Duru Günen-Tanem Atar (12-14 yaş trio), Derya Mina Ağan-Asmin Birsin-Özgü Erdemir-Elif Karabalık-Elif Sude Ulu (12-14 yaş grup)

- Gümüş:

Furkan Saylan (12-14 yaş), Ekin Çınar-Özgü Erdemir-Asmin Birsin (12-14 yaş trio)

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