Milli aerobik cimnastikçiler, Çekya'da 9 madalya kazandı

Aerobik Cimnastik Milli Takımı, Çekya Açık'ta 9 madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular 7'si altın, 2'si gümüş 9 madalya kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
- Altın:
Ayşe Begüm Onbaşı (18+ yaş tek kadınlar), İsmail Yağız Altıparmak (18+ yaş tek erkekler), Ömür Günay-Göktürk Balcı-Okay Arsan (18+ yaş trio), Ekin Çınar (12-14 yaş), Furkan Saylan-Duru Günen (12-14 yaş çift), Furkan Saylan-Duru Günen-Tanem Atar (12-14 yaş trio), Derya Mina Ağan-Asmin Birsin-Özgü Erdemir-Elif Karabalık-Elif Sude Ulu (12-14 yaş grup)
- Gümüş:
Furkan Saylan (12-14 yaş), Ekin Çınar-Özgü Erdemir-Asmin Birsin (12-14 yaş trio)
Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular ve kategorileri şöyle:
- Altın:
Ayşe Begüm Onbaşı (18+ yaş tek kadınlar), İsmail Yağız Altıparmak (18+ yaş tek erkekler), Ömür Günay-Göktürk Balcı-Okay Arsan (18+ yaş trio), Ekin Çınar (12-14 yaş), Furkan Saylan-Duru Günen (12-14 yaş çift), Furkan Saylan-Duru Günen-Tanem Atar (12-14 yaş trio), Derya Mina Ağan-Asmin Birsin-Özgü Erdemir-Elif Karabalık-Elif Sude Ulu (12-14 yaş grup)
- Gümüş:
Furkan Saylan (12-14 yaş), Ekin Çınar-Özgü Erdemir-Asmin Birsin (12-14 yaş trio)