Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor

FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor
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10 Haziran 2024 12:55
Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası 11 Haziran Salı (yarın) Hong Kong'da başlayacak.

Hong Kong'daki 3. hafta etabının ilk maçı ABD ile Fransa arasında yapılacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan "Filenin Sultanları", ABD etabındaki 4 maçında da galip geldi. Milliler, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

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