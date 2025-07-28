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Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi ve üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

calendar 28 Temmuz 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!
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FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.

İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

Salon: Atlas Arena


Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika

İTALYA, KUPASINI ALDI

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

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