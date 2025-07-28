Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!

FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yendi.İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.Atlas ArenaStanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)22-25, 25-18, 25-22, 25-22126 dakikaPolonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.