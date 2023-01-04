Milan zirve takibini sürdürdü!

İtalya Serie A 16. hafta maçında Milan, deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya geldi.



Stadio Arechi'de oynanan maçı Milan, 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Rafael Leao ve 15. dakikada Sandro Tonali kaydetti. Salernita'nın tek golü 83. dakikada Federico Bonazzoli'den geldi.



GOL GEÇERSİZ SAYILDI



58. dakikada Milan'ın Diaz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



VAR KIRMIZI 'YOK' DEDİ



Salernitana'da Bradaric sert faul sonrası kırmızı kart gördü. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem kararını değiştirdi ve sarı karta çevirdi.



YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ



Bu sonuçla Milan, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ayrıca Stefano Pioli'nin öğrencileri 4 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ev sahibi ekip Salernitana ise ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.



Alınan bu sonuçla birlikte Milan, puanını 36'ya yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Salernitana ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Milan, Roma'yı konuk edecek. Salernitana ise Torino'yu ağırlayacak.





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