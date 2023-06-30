Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarı isteyen ve orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Milan yeni transferini açıkladı.



Milan en son Chelsea'de forma giyen 27 yaşındaki İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna kattığını açıkladı.



20 MİLYON EURO



Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.



Milan, Ruben Loftus-Cheek ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığını da açıkladı.



33 MAÇTA FORMA GİYDİ



Chelsea formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maça çıkan Ruben Loftus-Cheek bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.





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