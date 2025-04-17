Milan Skriniar için transfer itirafı!

Transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Milan Skriniar için Galatasaray ve Fenerbahçe gündemi uzun süre meşgul etmişti. Son olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Slovak savunmacıyla ilgili çarpıcı açıklama, transferde aktif rol oynayan menajer Gardi'den geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"Milan Skriniar'ın Galatasaray yerine Fenerbahçe gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Gardi, "Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor. Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Skriniar, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
"Milan Skriniar'ın Galatasaray yerine Fenerbahçe gitmesinden sizi sorumlu tutanlar oldu. Bu konuda ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Gardi, "Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızca gerçeğe dönüşüyor. Belki de sessiz kalmakla hata yaptım. Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 ay için 7,5-8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi." diye konuştu.
Fenerbahçe'ye transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Skriniar, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.