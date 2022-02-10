Milan, kupada Lazio'yu 4-0'la geçti

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 4-0 kazanarak Inter'in ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.



Mücadelede Milan'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Leao, 41 ve 45+1. dakikalarda Olivier Giroud ve 79. dakikada Kessie kaydetti.



Milan bu sonuçla adını yarı finale yazdırıp ezeli rakibi Inter'in rakibi oldu. Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde Atalanta - Fiorentina ile Juventus - Sassuolo karşılaşmaları oynanacak.





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