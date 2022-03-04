Milan'ın efsanesi Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı

Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milan'ın efsanesi Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı
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04 Mart 2022 19:33
Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf Müslüman olduğunu açıkladı

Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

 

 

 

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