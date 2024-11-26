❌1-3, Liverpool

❌1-0, Leverkusen

✅3-1, Club Brugge

✅1-3, Real Madrid

✅2-3, Slovan Bratislava



🔔Şampiyonlar Ligi'ne iki maçta puansız başlayan Milan, ardından çıktığı 3 maçta 9 puan topladı. pic.twitter.com/2WBkPysEEc



— Sporx (@sporx) November 26, 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Milan, Slovan Bratislava deplasmanına konuk oldu. Milan, Tehelne Pole'de oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.Milan, Christian Pulisic'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Slovan Bratislava, 24. dakikada Tigran Barseghyan ile skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.Milan, Rafael Leao'nun 68. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. İtalyan ekibi, 71. dakikada bu kez Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve maçı 3-1'e getirdi. Slovan Bratislava'da Nino Marcelli, 88. dakikada durumu 3-2'ye getirdi ve karşılaşma Milan'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.Ev sahibi Slovan Bratislava'da Marko Tolic, 90. dakikada sarı kart gördü. Tolic, itirazları sonrası aynı dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kart görerek uzatma dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Milan, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.Milan, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.