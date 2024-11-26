Milan, Devler Ligi'nde seriye bağladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve Devler Ligi'nde arka arkaya 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan, Devler Ligi'nde seriye bağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 22:36
Son güncelleme 26 Kasım 2024 22:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Milan, Slovan Bratislava deplasmanına konuk oldu. Milan, Tehelne Pole'de oynanan maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan, Christian Pulisic'in 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Slovan Bratislava, 24. dakikada Tigran Barseghyan ile skora dengeyi getirdi ve devre 1-1 sona erdi.

Milan, Rafael Leao'nun 68. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. İtalyan ekibi, 71. dakikada bu kez Tammy Abraham ile bir gol daha buldu ve maçı 3-1'e getirdi. Slovan Bratislava'da Nino Marcelli, 88. dakikada durumu 3-2'ye getirdi ve karşılaşma Milan'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi Slovan Bratislava'da Marko Tolic, 90. dakikada sarı kart gördü. Tolic, itirazları sonrası aynı dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kart görerek uzatma dakikalarında takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Milan, Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Devler Ligi'nde puanla tanışamadı.

Milan, bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery