Milan'dan UEFA'ya Messi ve PSG göndermesi!

Milan'ın başkanı Paolo Scaroni, Paris Saint Germain'in flaş transferleriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan'dan UEFA'ya Messi ve PSG göndermesi!
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15 Ağustos 2021 19:19
İtalya Ligi takımlarından Milan'ın başkanı Paolo Scaroni, Paris Saint Germain'in Lionel Messi'yi almasının ardından Finansal Fair-Play kuralları hakkında açıklama yaptı.

Paolo Scaroni "Finansal Fair-Play'in var olduğunu unutmuyorum. Ve ayrıca, Milan'ın bu kurallar yüzünden Avrupa Ligi'nden nasıl men edildiğini de unutmuyorum. UEFA'nın olası ihlalleri karşısında, bize davrandığı gibi davranacağını ümit ediyorum." açıklamasını yaptı.

İtalyan ekibinin yönetici ayrıca "Koronavirüs salgını nedeniyle gelirler değişti. FFP ile ilgili değişikler olabilir. Kurallar herkesi için geçerli olduğu sürece sorun yok" ifadelerini kullandı.


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