Milan'dan Fonseca hamlesi!

Serie A ekibi Milan, Lille teknik direktörü Paulo Fonseca'nın menajeriyle temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'dan Fonseca hamlesi!
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20 Nisan 2024 01:03
Ligde ve Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Milan'dan flaş bir hamle geldi. 

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Paulo Fonseca'nın menajeriyle temaslara başladı. 

İtalyan devinin, Fonseca'yı yeni sezonda takımın başında düşündüğü bir numaralı isim olarak seçtiği belirtildi. 

Milan'ın yanı sıra Temmuz ayında Lille ile sözleşmesi sona erecek Fonseca için Fransa'dan başka taliplerin de olduğu aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Fonseca, Lille ile bu sezon çıktığı 43 maçta 21 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alırken 1.81'lik puan ortalaması yakaladı.

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