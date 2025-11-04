Mikel Arteta'dan Chamberlain açıklaması!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan ve serbest statüde yer alan Alex-Oxlade Chamberlain, eski takımı Arsenal ile idmanlara geri döndü.
İngiliz futbolcu, daha önce formasını giydiği Arsenal'in U21 takımı ile çalışmalara başladı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chamberlain ile ilgili konuştu ve 32 yaşındaki futbolcunun takıma bir rol model olabileceğini söyledi.
Arteta, "Harika bir karakter. Chamberlain, futbolda tanıştığım en iyi karakterlerden biri. Ona yardım edebilir ve bir kulüp bulması için ona alan tanıyabilirsek bu harika olur. Onunla oynama ayrıcalığına sahip oldum, burada olması takım için bir rol model olacaktır." sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ta iki sezon kalan 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 50 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
