04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Mikel Arteta'dan Chamberlain açıklaması!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kulübün U21 takımı ile çalışan Alex-Oxlade Chamberlain'in takıma bir rol model olabileceğini söyledi.

calendar 04 Kasım 2025 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mikel Arteta'dan Chamberlain açıklaması!
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan ve serbest statüde yer alan Alex-Oxlade Chamberlain, eski takımı Arsenal ile idmanlara geri döndü.

İngiliz futbolcu, daha önce formasını giydiği Arsenal'in U21 takımı ile çalışmalara başladı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chamberlain ile ilgili konuştu ve 32 yaşındaki futbolcunun takıma bir rol model olabileceğini söyledi.


Arteta, "Harika bir karakter. Chamberlain, futbolda tanıştığım en iyi karakterlerden biri. Ona yardım edebilir ve bir kulüp bulması için ona alan tanıyabilirsek bu harika olur. Onunla oynama ayrıcalığına sahip oldum, burada olması takım için bir rol model olacaktır." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ta iki sezon kalan 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 50 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
