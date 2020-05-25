Mike James isyan etti: 'Dışarı çıkamıyorsun ama basketbol oyna diyorsun'

Rusya Basketbol Süper Ligi takımlarından CSKA Moskova'nın Amerika'lı oyun kurucusu Mike James, twitter'dan isyan etti.29 yaşındaki yıldız oyuncu, EuroLeague'in iptal olmasından sonra basketbola devam edilmesi yönünde kendisine tepki gösterenlere, "İnsanlar restoranlarda oturamaz ama sen basketbol oynamamı istiyorsun. Maske olmadan dışarı çıkamıyorsun ama ben basketbol mu oynamalıyım? Mantıklı olun." diye cevap verdi.EuroLeague'de bu sezon 4. sırada yer alan CSKA'da Mike James, 28 maçta 801 dakika görev aldı. 21.1 sayı ortalaması yakalayan James, 3.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla boy gösterdi.