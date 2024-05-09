Mike James: 'Fenerbahçe Beko'ya tebrikler'

THY EuroLeague'de sahasında Fenerbahçe Beko'ya kaybeden ve elenen AS Monaco'da oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.



Karşılaşma sonrasında üzüntüden gözyaşlarına hakim olamayan Mike James, "Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.



4. maç sonrasında taraftarlarla tartışan Jaron Blossomgame, "Cehennem gibi bir seriydi. Tebrikler Fenerbahçe Beko." mesajını paylaşırken, Jordan Loyd'da şu paylaşımda bulundu:



"Cehennem gibi seriydi. Her şeyimi verdim. Bu karşılaşmada daha iyi olmayı dilerdim ama Fenerbahçe Beko'ya büyük tebrikler."





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