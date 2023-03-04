Mikdat Sevler 60 metre engellide finale kalamadı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Mikdat Sevler, erkekler 60 metre engellide finale yükselemedi.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 60 metre engellinin elemeleri koşuldu.
Dördüncü ve son seride piste çıkan Mikdat Sevler, 7,83'lük derecesiyle 6. sırada yer aldı. Milli atlet, bu sonuçla yarı finale yükselemeyerek şampiyonaya veda etti.
Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 60 metre engellinin elemeleri koşuldu.
Dördüncü ve son seride piste çıkan Mikdat Sevler, 7,83'lük derecesiyle 6. sırada yer aldı. Milli atlet, bu sonuçla yarı finale yükselemeyerek şampiyonaya veda etti.
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