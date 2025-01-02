Mikautadze'den transfer cevabı

Adı Galatasaray ile anılan Georges Mikautadze, transfer iddialarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mikautadze'den transfer cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 15:59
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Gürcü yıldız, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.

Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." cevabını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

LYON'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery