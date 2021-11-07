Miha Zajc: "Daha iyisini yapmalıyız"

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Zajc, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc: 'Daha iyisini yapmalıyız'
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07 Kasım 2021 21:45
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Miha Zajc'ın sözleri:

"Açıkçası bilmiyorum... Oyuna iyi başladık ama yine kornerden gol yedik. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Kendi sahamızda puan kaybettik. Daha iyisini yapmalıyız. Maç kazanmak için çok daha iyi performans sergilemeliyiz."


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