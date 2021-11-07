Miha Zajc: 'Daha iyisini yapmalıyız'

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.



İşte Miha Zajc'ın sözleri:



"Açıkçası bilmiyorum... Oyuna iyi başladık ama yine kornerden gol yedik. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Kendi sahamızda puan kaybettik. Daha iyisini yapmalıyız. Maç kazanmak için çok daha iyi performans sergilemeliyiz."





İLGİLİ VİDEO