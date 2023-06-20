Miha Zajc'a ilgi büyük

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Miha Zajc'a, İtalya'dan Genoa ve Atalanta'nın ilgisi bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'a ilgi büyük
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20 Haziran 2023 09:41
Son güncelleme 20 Haziran 2023 09:47
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncuların durumu da belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren oyunculardan Miha Zajc için İtalyan kulüpleri sıraya girdi.

Kanarya'da özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösteren Zajc'ı, daha önce forma giydiği ve yeniden Serie A'ya çıkan Genoa ile birlikte, Merih Demiral'in takımı Atalanta'nın istediği bilgisine ulaşıldı.

Fenerbahçe'nin Zajc ile yeni sözleşme için tekrardan bir araya geleceği öğrenildi.

Sloven oyuncu bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

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