Miguel Crespo: 'Konsantrasyonu bozmadan devam'

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet golünü atan Crespo, açıklamalarda bulundu.



İşte Crespo'nun sözleri;



"Bu büyük kulüpteki ilk golümü attığım için çok mutluyum. 3 puan bizim için çok önemliydi. Kötü sonuçlar alıyorduk. İyi çalışıyorduk. Bir gün bu sonuçların döneceğini biliyorduk."



"Çok önemli bir goldü. Çok sevindim. İçimdeki mutluluğu dışarı vurdum. Yapmamız gereken konsantrasyonu bozmadan böyle devam etmek."





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