Migeul Crespo: "Bedelini ağır ödedik"

Fenerbahçeli Migel Crespo, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Migeul Crespo: 'Bedelini ağır ödedik'
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13 Aralık 2021 22:53
Fenerbahçeli Migel Crespo, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Performansı hakkında sorulan soruya yanıt veren Migeul Crespo "Performansımdan memnunum. Geldiğim günden bu yana performansımı artırmaya çalışıyorum. Benim iyi oynayıp oynamamam önemli değil. Önemli olan kazanmamızdı ama mümkün olmadı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Migeul Crespo "Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede bu hataları yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Bugün aslında iyi oynadık. Maç boyunca rakibi kontrol ettik. Yaptığımız her hatanın ardından golü yedik. Bugün yapmış olduğumuz bireysel hataların bedelini pahalı ödedik." ifadelerini kullandı.


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