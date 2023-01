Migeul Cardoso'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İstanbulspor'a konuk olacağı 21. hafta maçının hazırlıklarına devam etti. Kayserisporlu oyuncu Miguel Cardoso, açıklamalarda bulundu.



Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu oyuncu Miguel Cardoso, hafta içi maç yapmadıkları için İstanbulspor karşılaşmasına daha da iyi hazır olacaklarını söyledi.



İstanbulspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Cardoso, "Çünkü son olarak Beşiktaş'a karşı bir mağlubiyet almıştık. İstanbulspor karşılaşmasından 3 puan almak ve galibiyetle şehrimize dönmek istiyoruz." dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştiklerini hatırlatan Cardoso, "Şu an için İstanbulspor maçına odaklandık. Kupada Fenerbahçe'yle zor bir karşılaşmamız olacak." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Ethem Balcı da İstanbulspor maçı için iyi hazırlandıklarını dile getirdi.



Balcı, "Beşiktaş maçında mağlup olduk. Ama İstanbulspor karşılaşmasını kazanıp tekrar yukarı sıralara çıkmak istiyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıp İstanbulspor maçını kazanmayı düşünüyoruz. Karşılaşmalarda süre bulup elimden gelen her şeyi yapmayı düşünüyorum. Ligde de tabii hedeflerim var. Gol atmak, asist yapmak." ifadelerini kullandı.



Antrenman



Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.



İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





