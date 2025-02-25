Sırp basketbolcu Vasilje Micic, İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Avrupa'ya dönüş ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.



2023 yazında NBA'de şansını denemeye karar veren Micic, sırasıyla Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets formaları giydikten sonra şu anda Phoenix Suns kadrosunda yer alıyor.



NBA'de kendine kalıcı bir yer edinmeye çalışan tecrübeli oyuncu, 20 dakika süre aldığı maçlarda 7.5 sayı, 2 ribaund ve 4 asist ortalamaları yakaladı. %40 saha içi ve %31.5 üçlük isabetiyle oynayan Micic, henüz herhangi bir takımda istikrar sağlayamasa da ABD'den ayrılıp EuroLeague'e dönme konusunda net bir isteğinin olmadığını belirtti.



Röportajda Avrupa'ya dönüş ihtimaliyle ilgili soruları yanıtlayan Sırp oyun kurucu, NBA şampiyonu Boston Celtics ile EuroLeague kazanan Panathinaikos'un karşılaştırılması hakkında da görüşlerini paylaştı.



"Avrupa'da çok sevdiğim bazı takımlar var, bu bir gerçek. Ancak şu an tamamen Suns'a ve burada başardıklarıma odaklanmış durumdayım. Sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyorum. Yaz geldiğinde ne olacağını göreceğiz," diyerek Avrupa'ya dönüş konusunda kesin bir karar vermediğini ifade etti.



Boston Celtics'in kalitesine de vurgu yapan Micic, "Gerçekten çok iyi. Bu sadece teorik bir tartışma değil, sahada da çok iyi olduklarını görüyoruz. Şu anda onlara karşı oynuyorum, ve bambaşka bir seviye," şeklinde konuştu.



