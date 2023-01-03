Michy Batshuayi: "Galatasaray bize gelecek"

Fenerbahçeli Michy Batshuayi, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi: 'Galatasaray bize gelecek'
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03 Ocak 2023 22:29
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 2 gol attığı Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Batshuayi, "Çok zorlu bir maçtı. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Takım olarak gösterdiğimiz performansla 3 puanı kazanmasını bildik." dedi.

Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Belçikalı yıldız, "Galatasaray, bizim evimize gelecek. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup 3 puan almak isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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