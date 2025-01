Michail Antonio: 'Hayatı hafife almışım'

7 Aralık tarihinde trafik kazası geçiren 34 yaşındaki Jamaikalı santrfor Michail Antonio, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



West Ham forması giyen tecrübeli oyuncu, yayınladığı yeni yıl mesajında kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini ve yakında sahalara döneceğini belirtti.



İŞTE MICHAIL ANTONIO'NUN PAYLAŞIMI;



"Her yıl bu zamanlarda bana ne için minnettar olduğum sorulur ve her yıl doğru kelimeleri bulmakta zorlanırdım. Ancak bu yıl, tam olarak ne için minnettar olduğumu biliyorum: hayatta olduğum için.



Bir an için farkına vardığım bir şeyi kabul etmek istiyorum; uzun yıllar boyunca hayatı hafife almışım. Her zaman yarının garanti olduğunu varsayarak bir sonraki gün, bir sonraki yıl için planlar yaptım. Yakın arkadaşlarımın vefat ettiğini gördüm, başkalarının ölüme yakın deneyimler yaşadığına tanık oldum ve o zaman bile hayatın ne kadar değerli olduğunu tam olarak kavrayamadım.



Son zamanlarda yaşadıklarım gözlerimi açtı. Hayat kırılgan ve her bir an çok önemli. Bana devam etme gücü verdiği ve hala burada olmama izin verdiği için Tanrı'ya minnettarım.



Son olarak, tüm futbol camiasına bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bu gerçekten dünyalara bedeldi. Hepinizi seviyorum ve her biriniz için sonsuz minnettarım. Yeni yılınız kutlu olsun, yakında sahalara geri döneceğim."