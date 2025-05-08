NBA tarihinin en dominant pivotlarından biri olan Shaquille O'Neal, modern basketbolda uzun oyuncuların evrimine dair değerlendirmelerde bulundu.



Dört şampiyonluk yüzüğü ve üç Final MVP'si bulunan efsane isim, NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a verdiği röportajda, oyunun geçirdiği dönüşüme dair samimi açıklamalarda bulundu.



"Büyük oyuncular artık şut atabiliyor," diyen Shaq, oyunun sürekli değiştiğini belirterek yeni jenerasyon uzunların dış şut tehdidi, oyun kurma becerisi ve sahadaki hareketlilikleriyle dikkat çektiğini ifade etti.



Kendi dönemine kıyasla oldukça farklı bir tablo olduğunu vurgulayan O'Neal, "Benim zamanımda pota altı hâkimiyeti çok daha belirleyiciydi. Fiziksel üstünlükle rakibi sindirirdik. Bugünse uzunlar topu getiriyor, fast break başlatıyor, üçlük atıyor," sözleriyle değişimi özetledi.



Ancak O'Neal, bu farklılıkları yargılamaktan kaçındığını da ekledi:



"Bu artık yeni bir dönem, yeni bir nesil. Onlara nasıl oynamaları gerektiğini söyleyemem. Arada sırada bazı tüyolar verebilirim, oyunu nasıl daha kolay hale getirebileceklerine dair fikirler sunabilirim. Ama sonuçta onların tarzı kendilerine ait."



Yine de tecrübeli yıldız, şampiyonluk kazanmak için hâlâ bazı temel ilkelerin geçerli olduğunu hatırlattı. "Finalde topu ben getirip oyunu kurmazdım. Ama boyalı alandan yüksek yüzdeli atışlarla, fiziksel oyunumuzla fark yaratırdık," diyen Shaq, kazanan takımların istatistiksel verimlilikle öne çıktığını şu sözlerle vurguladı:



"Serbest atış ve saha içi yüzde olarak kim daha iyiyse, o takım kazanır. Nokta."



