08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
22:00
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
22:00
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
22:00
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
22:00

Karşıyaka'ya dev şampiyonluk primi

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 yıllık 2'nci Lig hasretine son vermek için Play-Off'taki rakibini bekleyen Karşıyaka'da şampiyonluk primi 15 milyon TL'ye çıktı.

calendar 08 Mayıs 2025 12:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya dev şampiyonluk primi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 yıllık 2'nci Lig hasretine son vermek için Play-Off'taki rakibini bekleyen Karşıyaka'da şampiyonluk primi 15 milyon TL'ye yükseldi.

Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde futbol takımının 7.7 milyon TL tutan hakediş ödemeleri Folkart Yapı'nın sponsorluğu, Başkan İlker Ergüllü, Eski Başkan Azat Yeşil ve Şube Eski Başkanı Ayhan Gültekin'in mali katkılarıyla yatırılırken, Play-Off şampiyonluğuna da tarihi prim açıklandı.

Karşıyaka'da 15 Mayıs'taki Play-Off grup finalinin ilk maçına sayılı günler kala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde futbolcularla toplantı yapan Başkan İlker Ergüllü, Çarşı Grubu ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin başlattığı şampiyonluk primi kampanyasında toplanacak rakamla birlikte toplam 15 milyon TL 2'nci Lig'e çıkma primi sözü verdi. Ergüllü, taraftarın ateşini yaktığı prim kampanyasını hareketlendirmek için dün 1 milyon 912 bin TL bireysel destek sözü vermişti.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Ergüllü'nün prim katkısıyla birlikte taraftar kampanyasında şampiyonluk ödülü 6 milyon 802 bin TL'ye çıkmıştı. Grubunda normal sezonu ikinci sırada bitirerek Play-Off'ta direkt grup finaline kalan Kaf-Kaf'ın rakibi de yarın netleşecek. Muşspor, deplasmanda 4-0 kazanarak tur kapısını ardına kadar ağırladığı Belediye Kütahyaspor'u yarın saat 15.00'te konuk edecek. Karşıyaka grup finalinde rakibini elerse 2'nci Grup'tan çıkacak takımla tarafsız sahada final oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.