Houston Rockets ve Fred VanVleet, ESPN'den Shams Charania'ya göre oyuncunun 2024-25 sezonu için 44.9 milyon dolarlık takım opsiyonunun kullanılma tarihini 29 Haziran'a erteledi.



Bu erteleme, taraflara opsiyonun kullanılmasına karşılık uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaşma sağlama konusunda ek zaman tanıyacak.



Rockets, ilk turda Golden State Warriors'a karşı yedinci maçta elenerek sezonu noktalamıştı. VanVleet seride maç başına 18.7 sayı, 4.1 ribaund ve %43.5 üçlük isabetiyle mücadele etti.



31 yaşındaki oyun kurucu, 2023 yazında Houston ile 3 yıl 129 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Öncesinde yedi sezon boyunca Toronto Raptors forması giymiş, 2019'da NBA şampiyonluğu kazanmış ve All-Star seçilmişti.



VanVleet, Houston'daki iki sezonda 15.9 sayı, 3.8 ribaund, 6.9 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynadı.



