MHK için flaş iddia: Markus Merk

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları ve Lüksemburg karşısında alınan sonuçlara rağmen teknik direktör Stefan Kuntz'a güvenmeye devam ediyor.



Yeni Asır'ın haberine göre; Alman hocanını yerine kimseyi düşünmeyen ve uzun vadeli plan yapan Altıntop'un bir devrimi de MHK'de yapmayı planladığı öne sürüldü.



Altıntop'un MHK Başkanı olarak eski Alman hakem Markus Merk'i düşündüğü iddia edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "yabancı hakem" konusunu gündeme getirdiği ortamda TFF içindeki eski bir tartışma yeniden alevlendi.



TÜRK FUTBOLUNU BİLİYOR



Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin danışmanı olan David Elleray'in Nisan ayında hazırladığı raporda MHK'nin başına yabancı bir ismin atanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü. O rapor mevcut başkan Mehmet Büyükekşi yönetiminin de elinde bulunuyor.



Türk Milli Takımı'nın başına Alman Stefan Kuntz'u getiren Hamit Altıntop, MHK'nın başına da bir başka Alman Markus Merk'i getirmeyi düşünüyor. Bu konuyu Büyükekşi ile de konuşan Altıntop henüz onay alamasa da girişimlerini sürdürüyor. Daha önce Lig TV'de yorumculuk yapan Markus Merk, Türk futbolunu ve hakemliğini yakından tanıyan bir isim.





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