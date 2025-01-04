MHK^den Arda Kardeşler'e görev!

MHK, son olarak 28 Ekim'deki Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için kararını verdi.
FIFA kokartlı hakem, Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Boluspor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Derbi sonrası verdiği kararlar tartışılan Arda Kardeşler, tam 8 hafta sonra görev almış oldu.
FIFA kokartlı hakem, Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Boluspor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Derbi sonrası verdiği kararlar tartışılan Arda Kardeşler, tam 8 hafta sonra görev almış oldu.