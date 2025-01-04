MHK^den Arda Kardeşler'e görev!

Son olarak 28 Ekim'deki Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler, 8 hafta sonra görev aldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MHK^den Arda Kardeşler'e görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 13:47
MHK, son olarak 28 Ekim'deki Galatasaray - Beşiktaş derbisini yöneten Arda Kardeşler için kararını verdi.

FIFA kokartlı hakem, Trendyol 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Boluspor maçına VAR hakemi olarak atandı.

Derbi sonrası verdiği kararlar tartışılan Arda Kardeşler, tam 8 hafta sonra görev almış oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery