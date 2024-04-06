Metin Şen'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararına sitem!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve efsane başkan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen kongreye olumsuz anlamda bakılmaması gerektiğini söyleyen Metin Şen, Süper Kupa Finali'ne ise U-19 takımının çıkmasını doğru bulmadığını belirtti. İşte Metin Şen'in açıklamaları;
"YÖNETİM BAŞKA BİR YOLU SEÇTİ"
Kongre üyelerinin memnun ayrılmadılar fikrini biraz farklı açıdan değerlendirmek istiyorum. Çünkü biz tarihi bir kongre yaptık. Nasıl bir yetki istendiğini biraz daha iyi anlatabilseydi yönetim bence çok daha efektif olabilirdi. Tarihi bir kongre oldu. Camianın birlik ve beraberliğini göstermesi açısından faydalıydı. Camianın tek yürek hareket ettiği konusunda en ufak bir şüphem yok. Bu açıdan doğru ve faydalıydı. Tabii ilk başta yola çıkılırken başkanın kullanmış olduğu çekilme söyleminden dolayı insanlar biraz mutsuz olmuş olabilir. Belki de istenilen yetkiyi o konuda kullanabilirlerdi. Yönetim başka bir yolu seçti. Ancak ben yine de tepki vermek açısından kongreyi olumlu buluyorum. Olumsuz tarafından bakmayalım.
"U19 İLE ÇIKILMAMALI"
U-19 takımıyla çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Maksat takımı sahadan çekmek olmamalı bence. Bir tepki veriyorsak, bu yetki yönetim kuruluna da verildi, komple ne U-19 olarak ne A takım olarak maça çıkmamak daha doğru bir tepki olur.
"TAMAMEN GİTMEMEK DOĞRU TEPKİ OLURDU"
Yönetim farklı bir karar vermiş ama Fenerbahçe logosunu giyen bir takımımız sahaya çıkıyorsa o maçı bitirmeli diye düşünüyorum. Sonuçta U-19 takımının giydiği forma üzerinde Fenerbahçe amblemi var. Tamamen gitmemek daha doğru bir tepki olurdu bence. Fenerbahçe sahaya çıkıyorsa sonuna kadar oynamalı ama bu olacaksa da A takım olmalı, U-19 olmamalı.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen kongreye olumsuz anlamda bakılmaması gerektiğini söyleyen Metin Şen, Süper Kupa Finali'ne ise U-19 takımının çıkmasını doğru bulmadığını belirtti. İşte Metin Şen'in açıklamaları;
"YÖNETİM BAŞKA BİR YOLU SEÇTİ"
Kongre üyelerinin memnun ayrılmadılar fikrini biraz farklı açıdan değerlendirmek istiyorum. Çünkü biz tarihi bir kongre yaptık. Nasıl bir yetki istendiğini biraz daha iyi anlatabilseydi yönetim bence çok daha efektif olabilirdi. Tarihi bir kongre oldu. Camianın birlik ve beraberliğini göstermesi açısından faydalıydı. Camianın tek yürek hareket ettiği konusunda en ufak bir şüphem yok. Bu açıdan doğru ve faydalıydı. Tabii ilk başta yola çıkılırken başkanın kullanmış olduğu çekilme söyleminden dolayı insanlar biraz mutsuz olmuş olabilir. Belki de istenilen yetkiyi o konuda kullanabilirlerdi. Yönetim başka bir yolu seçti. Ancak ben yine de tepki vermek açısından kongreyi olumlu buluyorum. Olumsuz tarafından bakmayalım.
"U19 İLE ÇIKILMAMALI"
U-19 takımıyla çıkılmaması gerektiğini düşünüyorum. Maksat takımı sahadan çekmek olmamalı bence. Bir tepki veriyorsak, bu yetki yönetim kuruluna da verildi, komple ne U-19 olarak ne A takım olarak maça çıkmamak daha doğru bir tepki olur.
"TAMAMEN GİTMEMEK DOĞRU TEPKİ OLURDU"
Yönetim farklı bir karar vermiş ama Fenerbahçe logosunu giyen bir takımımız sahaya çıkıyorsa o maçı bitirmeli diye düşünüyorum. Sonuçta U-19 takımının giydiği forma üzerinde Fenerbahçe amblemi var. Tamamen gitmemek daha doğru bir tepki olurdu bence. Fenerbahçe sahaya çıkıyorsa sonuna kadar oynamalı ama bu olacaksa da A takım olmalı, U-19 olmamalı.