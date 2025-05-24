Metehan Baltacı: 'Taraftarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz'

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Metehan Baltacı, açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından konuşan Baltacı, "Öncelikle iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Göztepe, bu ligin iyi takımlarından birisi ama biz buraya şampiyon geldik ve şampiyon gibi bitirmek istiyorduk. Ciddi gelip, kazanmak istedik. Zorlu bir havada da kazandığımız için mutluyuz. Haftaya da aynı şekilde olacak, ikide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz." dedi.
Taraftarlara yarın için mesaj gönderen Baltacı, "Biz de heyecanlıyız yarın nasıl bir organizasyon olacağından ama keyifliyiz de. Yarın tüm taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Bizim de onlara sürprizlerimiz var. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.
Maçın ardından konuşan Baltacı, "Öncelikle iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Göztepe, bu ligin iyi takımlarından birisi ama biz buraya şampiyon geldik ve şampiyon gibi bitirmek istiyorduk. Ciddi gelip, kazanmak istedik. Zorlu bir havada da kazandığımız için mutluyuz. Haftaya da aynı şekilde olacak, ikide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz." dedi.
Taraftarlara yarın için mesaj gönderen Baltacı, "Biz de heyecanlıyız yarın nasıl bir organizasyon olacağından ama keyifliyiz de. Yarın tüm taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Bizim de onlara sürprizlerimiz var. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.
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