24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
0-0DA
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-1DA
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0DA
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
0-0DA
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-190'
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-290'
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Metehan Baltacı: "Taraftarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz"

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 24 Mayıs 2025 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Metehan Baltacı: 'Taraftarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz'
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Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Metehan Baltacı, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Baltacı, "Öncelikle iki takımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Göztepe, bu ligin iyi takımlarından birisi ama biz buraya şampiyon geldik ve şampiyon gibi bitirmek istiyorduk. Ciddi gelip, kazanmak istedik. Zorlu bir havada da kazandığımız için mutluyuz. Haftaya da aynı şekilde olacak, ikide iki yapıp ligi bitirmek istiyoruz." dedi.

Taraftarlara yarın için mesaj gönderen Baltacı, "Biz de heyecanlıyız yarın nasıl bir organizasyon olacağından ama keyifliyiz de. Yarın tüm taraftarlarımızı Yenikapı'ya bekliyoruz. Bizim de onlara sürprizlerimiz var. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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